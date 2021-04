Helir-Valdor Seeder kurtis riigikogule, et tema ühendus oli vähemalt tol päeval lausa kohutav. Ta ei saanud kuulata peaministrit ja kolleegide sõnavõtte ning pidi paluma oma fraktsioonikaaslast, et too tema asemel kõne peaks, ning istungil sai ta oma arvutiga olla vaid tühise osa ajast, sest ühendus muudkui katkes.