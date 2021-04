Noortetuba kutsub kodulinna puhastama

Noortekeskus pöörab sel aastal rohkem tähelepanu keskkonnale ja selle hoidmisele ning aprillis on keskkonna teema eriti fookuses. "Jagame noortele teemakohast infot ja pisikesi nippe, mida igaüks ise saab teha selleks, et oma jalajälge vähendada ja kujundada keskkonda hoidvamaid harjumusi," ütles avatud VANT-i juhataja Ege Enok.

Noortekeskuse juhataja sõnul esitatakse igal nädalal prügi korjamise väljakutse ühele Viljandis tegutsevale asutusele või organisatsioonile. "Just praegu, mil lumi on sulanud, on maas palju prügi märgata," sõnas Enok. "Oleme ülimalt tänulikud, et meie üleskutsega on juba haakunud Sakala keskus ja Viljandi huvikool.“