Maakondlik ühistransport on oluline avalik teenus, mida tuleb osutada nii tihe- kui hajaasustuses. Teenuste osutamisel ei saa riik lähtuda vaid tulususest. Riik on ikka inimese jaoks, mitte vastupidi. Seetõttu peab teenuse tulemuslikkust vaadates arvestama erisustega. Eluks vajalikud teenused peavad olema kättesaadavad üle Eesti, sealhulgas vähese sissetulekuga inimestele. Meie seas on peresid, kelle sissetulek ei võimalda kulutada suurt summat transpordile. Bussipiletite kallidus võib kahandada inimeste motivatsiooni kodust kaugemal tööl käia ja on oht, et valitakse mugavam variant, töötu abiraha.