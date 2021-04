HARIDUS, LAPSED ja noored on kindlasti Viljandi vallavalitsuse prioriteet number üks. See teema on meile olulisim olnud valla loomisest saadik ja sel suunal ka jätkame. Meie püüdlusi on märgatud: Viljandi valda soovitakse aina enam elama tulla ja suur osa neist soovijaist on lastega pered.