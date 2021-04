«Me oleme oma asjadega sealmaal, et natuke on veel nokitseda, aga töö käib selle nimel, et suveks saaks uksed lahti teha,» andis osaühingu Võrtsu Sahver vedamisel avatava kalakohviku omanik Priit Laur toimuvast ülevaate. «Kui mitte varem, siis jaanipäevaks ikka. Veidi on jäänud ümber maja toimetamist ja veidi ka majas sees: parasjagu paneme kööki paika.»