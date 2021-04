Uueveski orus oleva tammi palgid vahetati välja eelmisel aastal, kuid tänavune suurvesi on lagundanud tammi koos hoidvat kivikonstruktsiooni. Selle nädala esmaspäeval käis Viljandi linnavalitsuse haldusameti juhataja Andres Mägi koos ekspertidega linnale kuuluvat tammi kontrollimas ning tõdes, et seda on vaja parandada.