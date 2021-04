Saadikutel tuleb aeg-ajalt teha veebi vahendusel kaugtööd ning Helir-Valdor Seeder ja Helmen Kütt olid neljapäeval kodulinnas ning jälgisid istungit arvuti vahendusel. Pärast Kaja Kallase ettekande kuulamist ja sellel järgnenud peaaegu kahe tunni pikkusi läbirääkimisi võttis sõna Isamaa liider Helir-Valdor Seeder, kes kurtis, et veebiühendus tema ja riigikogu saali vahel on olnud kahe ja poole tunni jooksul kohutav.

"Olen olnud enamuse istungeid füüsiliselt kohapeal ja väga harva kasutan võimalust kaugtöö formaadis töötada," selgitas ta. "Pean tunnistama, et see tänane ühendus on olnud lihtsalt kohutav."

Seeder ütles, et ei tahtnud segada istungit, aga side katkes tal korduvalt. "Läbirääkimistest kuulsin ma vahest kümme protsenti ja ma olin sunnitud ka fraktsiooni nimel läbirääkimistel osalemisest loobuma," nentis ta. Tema eest pidas kõne teine fraktsiooni liige, sest sideühenduse katked olid Seedri kinnitusel lihtsalt kohutavad.

"Ja ma ei ole kuskil metsa taga, vaid ma olen Viljandi kesklinnas, kus peaks olema ühendus. Ja see oli minu informatsioon juhatusele teadmiseks, et me peame midagi ette võtma. Sellises formaadis töötada lihtsalt ei ole normaalne," oli Seedri sõnum.

Paar minutit hiljem võttis sõna sotsiaaldemokraatide esindaja Helmen Kütt, kes soovis kolleegidele teatada, et Viljandis on veebilevi väga hea. "Et ei jääks mulje, et Viljandi linn on pommiaugus, levi ei ole, siis mina võin öelda, töötades praegu Viljandist, et levi on olnud suurepärane kogu istungi vältel," kinnitas ta.

Riigikogu esimees Jüri Ratas tänase seepeale Viljandi saadikuid. "Väga suur tänu selle otsereportaaži eest Viljandi linnast. See on praegu tõesti oluline meile, ja mul on hea meel, et ühes kohas ikkagi see töö on toiminud hästi," sõnas ta.