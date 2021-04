Suurpered saavad suurt stipendiumi taotleda

"Kodudest on saanud koolid, lasteaiad ja huviringid ning peaaegu iga lapsevanem on omandanud täiskohaga lisatöö õpetaja, treeneri või juhendajana," rääkis Õunap. "Suurpered on nutikad: jõud ühendatakse, üksteist aidatakse ning üheskoos saavad kodused toimetused kiirelt tehtud. Aasta suurpere tiitliga soovime tänada hakkajat perekonda, kes on keerulisest ajast hoolimata suutnud säilitada positiivse meele ning olnud eeskujuks teistele perekondadele."