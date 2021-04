Viljandimaa on juba märtsi keskpaigast olnud õudusfilmi "Kaksik" võttepaik. Režissöör on soomlane Taneli Mustonen ja stsenarist tema kaasmaalane Aleksi Hyvärinen. Noore emana astub linateoses üles Austraalia näitlejatar Teresa Palmer ja meespeaosas on Šoti näitleja Steven Cree. Film valmib USA-s loodud AMC voogedastusplatvormile Shudder. Filmi valmimise taga seisva osaühingu Baron Noir produtsent Mika Pajunen kinnitas, et film jõuab lisaks voogedastusele siiski ka kinoekraanile.