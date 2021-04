Kultuuriakadeemia juhi Juko-Mart Kõlari sõnul oli kunstide keskuse sulgemine keeruline otsus, sest selle töötajad on oma tööd teinud väga hästi ja pühendunult. Keskuse sulgemise peamine põhjus on kõrghariduse püsiv alarahastus. Selles olukorras peab ülikool pidevalt hindama, mida ta suudab teha ja mida mitte.

"Minu kui kultuuriakadeemia direktori esmane ülesanne on tagada Viljandi kultuuriakadeemia jätkusuutlik areng, kuid meie finantsolukord seda paraku ei võimaldanud. Mitmed kesksed õppekavad olid alarahastatud ja seetõttu oli üha keerulisem kasvava palgasurve tingimustes läbi rääkida käsunduslepingu alusel töötavate õppejõududega, keda meil on enamik," rääkis Kõlar.

Ülikool kinnitab, et loometegevuse arendamine on talle endiselt oluline. Nii jätkub vabade kunstide professuur, mis viiakse 1. septembrist kultuuriteaduste instituudi haldusalasse. Kunstide keskuse ruumides antud kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppekava ained jäävad ka edaspidi kultuuriakadeemia hallata. Selle kevadsemestri ained on üliõpilastel võimalik kunstide keskuses ära lõpetada. Kunsti ja kultuuri vabaaineid saab edaspidi võtta Viljandi kultuuriakadeemias ning teistes humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna instituutides. Üliõpilasmajas jätkuvad need tegevused, mille eest said üliõpilased seni kunstide keskuse kaudu ainepunkte.