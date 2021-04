Eeskätt just teenindusvaldkond oli see, milles noored varem hõivatust leidsid, ja selles on suur kahanemine toimunud. Töötukassa vaatab noori kuni 29. eluaastani ja selle Viljandimaa osakonna juhataja Merit Laane sõnul paistab töötute hulgas silma päris suur erihariduseta inimeste hulk. Neid on maakonnas töötuna arvel olijatest ligi pool.