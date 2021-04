Viljandimaal märtsi teises pooles alanud õudusfilmi võtted hakkavad ühele poole saama. Valmiva linateose «The Twin» («Kaksik») keskmes on perekond, kes püüab oma elu üles ehitada Skandinaavia maakohas, kuni mõistab, et mõned saladused on nii kurjad, et neid tuleks kaks korda matta.