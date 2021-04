Linna parimad matemaatikatundjad said selgeks

"Täna on legendaarse Viljandi linnapea August Maramaa 140. sünniaastapäev ning just täna on eriti hea tõdeda, et Maramaa matemaatikavõistlusest on saanud juba 30 aastat kestnud traditsioon, mis osalejatele endiselt põnevust pakub," ütles võistluse patroon, Viljandi linnapea Madis Timpson. "Suur tänu kõigile, kes seda võistlust läbi aastate elus on hoidnud ning sellega noortesse matemaatikahuvi süstinud."