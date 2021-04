"Ma arvan, et Maramaa pühendused ja tegemised on paljuski kaasa aidanud sellele, et tänane Viljandi on ettevõtlik ja turistidele ideaalne looduskaunis puhkekoht. Ka nüüd võtame eeskujuks tema julgeid ideid ning suunda linna juhtimisel ja Viljandi arendamisel," ütles linnapea Madis Timpson linnavalitsuse lähetatud pressiteate vahendusel. "Ja kuigi täna asetasin lillekorvi August Maramaa kuju juurde, on see kaudselt tänuavaldus kõikidele Viljandi linnapeadele läbi ajaloo. Ma olen kindel, et nad kõik on teinud oma tööd südamega. Ilma nendeta ei oleks me täna siin, kus me oleme."