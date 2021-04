Kirikuõpetaja Allan Praatsi sõnul algasid torni taastamistööd 24. märtsil tellingute püstitamisega ning torni taastamine on üks etapp kiriku kuus aastat tagasi alanud põhjalikust renoveerimisest.

«Tööd on hädavajalikud, sest katteplekk on juba aastaid laudise küljest lahti,» rääkis Praats. «Omal ajal pandi selleks, et tuul katet minema ei lennutaks, ümber tornikiivri trossid. Praegu võib tuulega kuulda, kuidas lahtine plekk laudise ja trosside vahel laperdades koliseb.»