Me kõik saame aru, et jäätmed on ressurss, mida ei ole mõistlik lihtsalt ära põletada või maha matta. Samas ei tohi jäätmete käitlemine olla ainult suure kasumi teenimisele suunatud. See tõenäoliselt ongi põhjustanud probleemse olukorra pakendijäätmetega skeemitamisel. Jäätmete liigiti kogumine peab jätkuma viisil, mis on otstarbekas nii inimeste kui ka saavutamist vajavate eesmärkide seisukohast.