Mõistagi on võltsuudised eriti jõuliselt levima hakanud pandeemia ajal. Nende äratundmiseks on olulised allikakriitilisus ja loogiline mõtlemine. FOTO: Shutterstock

Viimaste kuude jooksul on Eesti ajakirjandus ümber lükanud valeinformatsiooni koroona koonduslaagrite loomisest, juba tulemust ette näitavatest koroona kiirtestidest ja Eesti esimese koroonavaktsineerimise lavastamisest. Ajal, mil igasugune info on kättesaadavam kui kunagi varem, on üha raskem eristada tõde ja valet. Valeinfo loojad tegutsevad osavalt ning seetõttu tuleb meediat tarbida väga tähelepanelikult.