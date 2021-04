Kaitstavatel aladel viibimine on üldiselt lubatud, erandiks on loodusreservaadid. Need on alad, mis hoitakse inimtegevusest puutumatuna ja seal viibimine on aasta läbi keelatud. Täieliku liikumiskeeluga alad on kaardirakenduses tähistatud punase värviga. Kollase värviga on kaardirakenduses need alad, kus kehtivad teatud ajal liikumispiirangud.