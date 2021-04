Ringkonnaprokurör Toomas Tombergi sõnul jõudsid juhtumisse segatud osalised omavahel kokkuleppele 1. aprillil. Selle kohaselt võttis Vaha omaks, et oli ohvrit rünnanud 9. veebruari hommikul kella 6 ajal. Vaha lõi ohvrit pealtnägijate silme all esmalt kaks korda rusikaga kõhtu ning kui too maha kukkus, peksis teda edasi jalgadega ning lõpuks urineeris maaslamaja pea piirkonda.