Ega murutraktoriga ainult muru niideta! Gaas põhja ja võidusõit võib alata!

Oh, hakkaks see murutraktorite liiga hooaeg juba pihta! Reimo Hunt on oma punase neljarattalisega võistlusteks valmis. Paraku on hooaja kaks esimest etappi tühistatud ja enne mai lõppu pole lootust rajale pääseda. FOTO: Elmo Riig