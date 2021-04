Kalle Grünthal – EKRE-sse läinud sots, kes vahetas kaitseülikonna maskivabaduse vastu

Märtsi keskpaigas tunnistas Grünthal Postimehele, et aasta eest oli tal tõepoolest hirm ja nõnda otsustaski ta arstidelt eeskuju võttes tõmmata selga kileülikonna ja panna näo ette respiraatori. Nüüd olevat ta aga jõudnud arusaamisele, et koroonaga ei ole nii, nagu meile serveeritakse. «Aasta tagasi te naersite mu üle, et ma näen välja nagu tola. Nüüd oleme situatsioonis, kus teie teete nii, aga mina enam mitte,» andis ta mõista, et on oma teadmistega ajast ees.