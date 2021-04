Kohalikud näevad, et jaama rajamisel ajab üks probleem teist taga ja kõik see nõuaks rohkem üheskoos arutamist ja ehk teise koha valimist. Kastani tänava elaniku Siirius Sikka ja Kaare tänava mehe Uno Suurmetsa sõnul saab kuu aega kestev detailplaneeringu avalik väljapanek 7. aprillil liiga kiiresti läbi, tundub, et suuremat arutelu praegustes piiratud oludes ei tule ja ümberkaudsed elanikud ei saa asjas piisavalt kaasa rääkida.