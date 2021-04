Sinilillekampaania väärtustab tervisesporti ning ka sel aastal kutsutakse üles osalema veteraniväljakutse jooksul. Et piirangute tõttu on rahvakogunemised keelatud, leiab jooks aset virtuaalselt ning traditsioonilist kontserti "Veteranirock" näeb teleekraanil.

Eesti vigastatud võitlejate ühingu juhatuse esimees Enn Adoson ütles, et ükskõik kui keeruline aeg ka ei oleks, veteranid on alati tunnustamist väärt. Sarnaselt eelmise aastaga on enamik kampaaniast virtuaalne, kuid loodetakse, et järgmisel aastal saab teha jälle rahvaüritusi. Seniks kutsutakse inimesi üles kandma sinilille ja osalema veteraniväljakutse jooksul.