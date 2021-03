Täna algab talude registreerimine avatud talude päevale

Tänavu on avatud talude päev kavas seitsmendat aastat järjest ning tavapäraselt oodatakse sel ajal taludesse külla tuhandeid inimesi. «Kutsun üles kõiki huvitatud talusid ja põllumajandustootjaid üritusel osalema. See on teie võimalus, kus saate tutvustada oma tegevust, tooteid, teenuseid ja piirkonda tervikuna,» ütles maaeluminister Urmas Kruuse.