Töötaja koroonasse haigestumise korral ei pea poodi sulgema

22. märtsil jäid Abja-Paluoja Coopi toidupoe uksed suletuks, sest töötaja oli andnud positiivse koroonaproovi. Pärast põhjalikku puhastamist on kauplus jälle avatud. FOTO: Elmo Riig

Hiljutine Abja-Paluoja toidukaupluse sulgemine koroonasse haigestunud töötaja pärast ajendas uurima, kas poe kinnipanek on sellisel juhul hädavajalik. Terviseamet ütleb, et kui ruumid on desinfitseeritud ja leidub terveid töötajaid, võib kauplemist jätkata.