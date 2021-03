Need Soome bändile tehtud plakatid leiavad Emerson Teni tootmisjuhi Priit Paatsi (paremal) sõnul kasutust videos. Kui ettevõtte tegevjuht Ronny Ahlers (vasakul) neid vaatas, avastas ta, et need on tehtud ju tema tuttavale muusikule. FOTO: Elmo Riig