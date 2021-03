Olerexi kaubamärgi all tegutsev ettevõte Aqua Marina ostis kinnisvaraportaalides mõnda aega müügis olnud vana ja armetus seisus maja koos 1900 ruutmeetri suuruse kinnistuga mullu suvel ning asus tegema ettevalmistusi, et rajada elamu asemel 24 tundi töötav tankla ja kauplus. Viljandi linnavalitsusel ei olnud juhtivarhitekt Jaak Reinula sõnul ühtegi juriidilist võimalust detailplaneeringu algatamisest keelduda ning sellega on ettevõte jõudnud niikaugele, et on esitanud linnajuhtidele tulevase tankla eskiislahenduse, ­uurinud piirkonna liiklussagedust ning on esimesel võimalusel valmis ehitust alustama.