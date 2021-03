Viljandi haigla koostööteenuste juht Krista Valdvee nentis, et haiglal on väga hea meel, et vaktsineerimise vastu on nii suur huvi. Haigla kavatseb jõudumööda soovijatele vaktsiini pakkuda ka tulevikus, esialgu on aga lahtine, millal see sündida võiks. "See sõltub sellest, milline on vaktsiinide tarne Eestisse. Me oleme neid tellinud ka järgmiseks nädalaks ja niipea kui haigekassa meile need eraldab, avame ajad vaktsineerimiseks ja anname sellest võimalusest elanikele ka teada," kinnitas Valdvee.