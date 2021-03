Mürgist vahendit koroonaravimi pähe reklaamivad plakatid on kõikjal linna bussiootekodade seintel. FOTO: Elmo Riig

Viljandi ja teiste linnade tänavatele on ilmunud suured plakatid, mis reklaamivad kloordioksiidi ehk MMS-i (Miracle Mineral Solution) kui koroonaviirust hävitavat ja pandeemiat lõpetavat imeravimit. Reklaami on ostetud näiteks suurtele pindadele bussipeatustes. Kloordioksiid on mürgine aine, mis teadaolevalt haigusi ei ravi, ent võib põhjustada oksendamist, kõhulahtisust, siseelundite kahjustusi ja isegi surma.