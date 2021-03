Kredexi riikliku üürimajade programmi ja Silikaat Grupi koostöös kerkinud moodsas üürimajas on kommunaalkulud 60–80 eurot kuus. Aasta läbi väiksed püsikulud on tagatud katusele paigaldatud päikesepaneelide ja maaküttega.

Majas on viis kolme- ja kuus kahetoalist korterit, selle kõrval on laste mänguväljak ja parkimisplats. Korteritest on viis hõivatud ja kuuendasse kolib kohe uus töötaja. Praegu elavad seal lüpsjad, traktoristid ja velsker.