Transpordiamet saatis möödunud kolmapäeval Viljandi vallale kirja, kus juhiti tähelepanu sellele, et Viljandi vallas on olenemata nende varasemale tähelepanu juhtimisele endiselt samanimelisi bussipeatusi. Transpordiamet toob oma kirjas välja, et vallas on kolm Liiva ning kaks Nõmme, Lohu ja Asu peatust. Samuti asub vallas kaks Viiratsi peatust. Valla teedespetsialisti Karl Õiguse sõnul on vallas samanimelisi peatusi veelgi ning nende nimede muutmine on ettevalmistamisel. Ta tõi näite, et tihtipeale on eri piirkondades samade nimedega talud ning ka bussipeatused on nende järgi nimetatud.