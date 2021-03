Samal päeval sünnipäeva tähistanud peatreener Sergei Vassiljev jäi mängu üldpildiga rahule. «Ühe värava oleks võinud muidugi lüüa,» möönis ta. «Aga ütleme ausalt: eelmisel aastal hõbeda saanud Kalev oli ikka selge favoriit. Väravad hakkasid tulema juba selle pealt, et väsisime ära ega pidanud enam mängujoonisest kinni. Teisel poolajal mängisime ründavalt ja oleks me sellega mõne värava kätte saanud, oleks see kindlasti võitlusvaimu suurendanud. Kui mängid ja mängid ja väravat ei tule ja siis lüüakse hoopis sulle, tuleb sealt emotsiooni langus ja nii ta läheb.»