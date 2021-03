Bussiliinid 25, 43 ja 44 saavad numbri taha tähe

Viljandimaa ühistranspordikeskuse saadetud pressiteates on kirjas, et liinil nr 12 Viljandi–Holstre–Mustla–Viljandi muudetakse koolipäevadel peatuste läbimise aega alates Abrami peatusest ja Viljandisse saabumisel on lõpp-peatus Saabuvad Bussid.

Viljandi maakonnaliinidele nr 25, 43 44 lisatakse täht, et erinevate marsruutidega reiside sõiduplaanid oleksid lihtsamini loetavad.

Liinil nr 25 on uued tähised järgmised.

25A Viljandi–Mustla–Suislepa–Vooru (iga päev). Viljandisse saabudes on väljumiseks peatused Kösti ja Kesklinna Kool ning lõpp-peatus on Saabuvad Bussid.

25B Viljandi–Mustla–Suislepa (iga päev). Viljandisse saabudes on väljumiseks peatused Kösti ja Kesklinna Kool ning lõpp-peatus on Saabuvad Bussid.

25C Mustla–Suislepa–Mustla–Männimäe–Viljandi (iga päev). See on üks endise maakonnaliini nr 44 reisidest. Viljandisse saabudes on väljumiseks peatused Jakobsoni Kool, Huntaugu, Reinu Tee, Teatri, Paala Tee, Lääne, Turg ning koolipäevadel lisaks Muusikakool ja Kesklinna Kool. Viljandisse saabudes on lõpp-peatus Bussijaam ja koolipäevadel Saabuvad Bussid.

Liini nr 43 Viljandi–Paistu–Kärstna (iga päev) Kärstnast kell 13.55 ja Mustlast kell 15.15 väljuv buss on lisatud liinile nr 43B. Peatused Vabaduse Plats, Reinu Tee, Huntaugu ja Jakobsoni Kool on Viljandisse saabudes sõitjatele väljumiseks ja Viljandist väljudes sisenemiseks. Esmaspäevast laupäevani Kärstnast kell 6.40 väljuval bussil on Viljandisse saabudes väljumiseks peatused Jakobsoni Kool, Huntaugu, Reinu Tee, Teatri, Paala Tee, Lääne ja Turg.

43B Mustla–Kärstna–Paistu–Viljandi (tööpäevadel). Viljandisse saabudes on väljumiseks peatused Jakobsoni Kool, Huntaugu, Reinu Tee ja Vabaduse Plats.

Liini nr 44 uued tähised.

44A Mustla–Männimäe–Kantreküla–Viljandi (iga päev). Viljandisse saabudes on väljumiseks peatused Reinumõisa, Puidu, Huntaugu, Reinu Tee, Kantreküla, Meierei, Lääne ja Turg ning lõpp-peatus Bussijaam.

44B Viljandi–Männimäe–Mustla (iga päev). Ühtlasi hakkab buss Viljandist kella 13.40 asemel väljuma 10 minutit hiljem, kell 13.50.