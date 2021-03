Veebiarendaja Garrett Dash Nelson küsis endalt, miks peaks Suessi kanal saama kogu lõbu kinnijäänud laevaga endale, ning tegi rakenduse, mille abil saab laeva paigutada ükskõik millisesse maailma paika. Asetades maailma suurimate konteinerilaevade hulka kuuluva Ever Giveni Viljandi järve, selgub, et see on umbes sama lai kui Suessi kanal.