Politseinike töömaa panid paika purjutajad

Alkomeetrisse puhus nädalavahetusel 269 autojuhti ning kolm neist olid alkoholi tarvitanud. Ühe purjus juhi tabasid politseinikud juba siis, kui ta oli autoga teelt välja sõitnud. Laupäeva varahommikul sai häirekeskus teate, et Viljandi vallas Aindu külas on Peugeot' kaubik teelt välja kraavi sõitnud. Politsei tuvastas, et selle juht oli alkoholi tarvitanud. Mees eemaldati roolist ning tema suhtes alustati menetlust.