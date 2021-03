Eemal teed ületavat loomakarja nähes võttis Roosileht hoo maha. "Alguses mõtlesin, et kitsed. Siis vaatasin, et ohoo! Sabad taga, seega ei saa kitsed olla! Kui ma lähemale sõitsin, hakkasin neid loendama, sest kuna nad olid kõik ühesugused, siis mulle tundus, et need võivad hundid olla. Kokku lugesin neid seitse, aga mine sa tea, ehk oli neid ka rohkem," jutustas Roosileht, kes ei välistanud, et mõni võis olla juba metsa varjus peidus ja seega märkamata jääda.