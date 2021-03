Foori juuksurid on endale Viljandis nime teinud ilma igasuguse sildita, kuid sel esmaspäeval oli Sakala tunnistajaks sellele, kui nad pärast 20 aastat tegutsemist endale lõpuks sildi said. Pildil on salongi iluhooldaja Erika Lehes ning juuksurid Ludmilla Žurihhina, Jane Jõulu ja Lumme Padar. FOTO: Elmo Riig