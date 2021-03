Viljandi abilinnapea Janika Gedvil ütles, et vanemad saavad kohatasust vabastuse nende päevade eest, mil nad lapsi lasteaeda ei vii. «See erineb suurtest linnadest, kus on öeldud, et vanem peab tegema avalduse ja last kuu aega mitte lasteaeda tooma. Meie leiame, et tänane tööturg on hästi paindlik ja kui täna ei pruugi vanemal veel tööd olla, siis homme juba võib olla ja niipalju kui lasteaiateenust tarbitakse, tuleb selle eest maksta,» rääkis abilinnapea.