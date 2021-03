Lisaks objekti ainulaadsusele on tavatu see, kuidas ehitusfirma jalgsigi raskesti ligipääsetavas paigas keset põlismetsi toimetama peab. Ehitusmaterjale ja masinaid sai kohale toimetada ainult vastutuleliku maaomaniku rajatud ajutist teed ning külmunud pinnast kasutades. Ehitusmeestele on seltsiks hiljuti saabunud sookurgede huiked ja valvekaamerad on pildile püüdnud öisel ajal objektil ringi luusinud hundi.