Sobivaid kingitusi otsides küsitleti hooldekodusid ning selle tulemusena kinkis meditsiinifirma hooldekodudele 115 tahvelarvutit ning 200 madratsit. Synlabi teenustejuht Karin Kallikorm ütles pressiteate vahendusel, et kriisi eesliinil töötades näeb meditsiinifirma iga päev, kes kõige rohkem tuge vajavad, ning hooldekodud ja erihoolekandeasutused on kindlasti nende seas. "Laustestimisi läbi viies oleme näinud hooldekodudes vapraid eakaid, kes tunnevad rõõmu sellest, kui saavad meie proovivõtjatega veidigi suhelda," nentis Kallikorm. "Nüüd, kui hooldekodudel on tahvelarvutid, on eakatel võimalus taaskohtuda oma lähedastega, kes neile praegusel keerulisel ajal külla minna ei saa."

Madratseid tootva ettevõtte Gabriel Scientific Eesti juhi Aile Pilbergi seletusel saadeti reedel Viljandisse terve autokoorem madratseid ja need jõudsid päeva jooksul Mõisaküla hoolekandekeskusesse, Lõhavere ravi- ja hooldekeskusesse, Pilistvere hooldekodusse, Viljandimaa hoolekandekeskusesse, Kolga-Jaani hooldekodusse, Mulgi Häärber, Kärstna hooldekodusse ja Pärsti pansionaati. Ühe madratsi hind on Pilbergi sõnul 384 eurot.

Pärsti pansionaadi juht Le Hussar sõnas, et hooldekodul on saabunud kolme madratsi üle väga hea meel ning kinkijale saadeti palju tänusõnu. Hussar selgitas, et hooldekodule anti valida, kas võtta kingitusena vastu tahvelarvuti või madrats. Et pansionaadil on juba nii tahvlid kui arvutid, valiti madratsid.