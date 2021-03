Eelmise nädala tulemused näitavad, et paar nädalat tagasi kehtestatud piirangud hakkavad tulemust andma ja mitmel pool on viirust vähem. FOTO: Tartu Ülikool

Tartu ülikooli juhitava reoveeseireuuringu sellenädalased tulemused näitavad koroonaviiruse leviku mõningast pidurdumist. Olukord on endiselt keeruline Eesti põhjapoolsetes maakondades ja Tartus. Kesk- ja Lõuna-Eestis on reoveeproovide viirusesisaldus varasemast väiksem. Viljandi näitajad on muutunud võrreldes üle-eelmise nädalaga paremaks.