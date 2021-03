Viljandi spaahotelli ehitusprojekt saab lähipäevil valmis

Veebruari lõpus teatas Kusma, et arhitektuuribüroos Koko valmiva ehitusprojekti tähtaeg on 26. märtsil.

Viljandi linna ja vallaga sõlmitud lepingu järgi peaks spaahotell valmima 2022. aasta 1. septembriks. Kusma sõnul on aga ebatõenäoline, et ehitis selleks ajaks valmis saab, ning konkreetseid kuupäevi praegu veel välja öelda pole võimalik.

"Praeguses situatsioonis on väga keeruline mingisuguseid samme ajaliselt planeerida – vajab natuke ootamist," ütles Kusma BNS-ile. Tema sõnul ei ole plaanis Viljandi spaahotelli rajamise mõtet maha matta, sest sellesse on juba palju investeeritud. Ainuüksi projekt maksab enam kui miljon eurot.

Veebruaris rääkis Kusma Sakalale, et pärast projekti valmimist antakse materjal ehitajatele, et saada neilt hinnapakkumisi. Seejärel saab hinnapakkumise ning ümbritseva majandusolukorra põhjal teha järgmiseid otsuseid. Üsna ebareaalne on võimalus, et spaahotell võiks uksed avada 2022. aasta septembris, mis on seatud tähtajaks Viljandi linna ja vallaga sõlmitud lepingus.