Kohtumine oli jõudnud juba viimase minutini kui Nõmme Kalju mängija Mihhail Babichau lõi 94. minutil kauglöögist väravaposti kaudu palli Tuleviku väravasse. ETV uudistele tunnistas Viljandi meeskonna mängija Herol Riiberg, et see oli Viljandi meeskonna jaoks raske hetk, sest minna tuli lisaajale. „Minu viimane puude oli kehv,” võttis ta viigivärava olukorra tekkimise enda peale, andes mõista, et kui ta oleks suutnud palli oma väravast kaugemale lüüa, poleks Nõmmel võimalust tekkinud.

Tuleviku endine ja nüüdne Kalju mängija Pavel Marin nentis kohtumise järel Soccernetile antud intervjuus, et kohtumisele avaldas suurt mõju see, et juba mängu 30. minutil sai Kalju ridades Aleksandr Volkov punase kaardi ning võõrustajad pidid mängima vähemuses. Samuti oli Kalju pikalt koroonaviiruse tõttu isolatsioonis ja nende jaoks oli kohtumine Viljandiga hooaja esimene. Tulevikul on samas kaks kohtumist juba selja taga.