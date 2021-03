Tartu kiirabi statistika näitab, et kui veebruaris tuli kiirabil käia Halliste hooldekodus kaks korda, siis sel kuul oli neljapäeva hommikuks tehtud 19 visiiti. Neist 14 on olnud COVID-19 põdevate haigete juurde ning kaks selle haiguse läbipõdenute juurde. Nii mõnelgi juhul on kiirabi eest leidnud patsiendi, kes on tulnud sõidutada otse Tartu ülikooli kliinikumi intensiivravi osakonda, ning on juhtumeid, kus inimest pole olnud võimalik aidata, sest ta on surnud. Tuli ette ka seda, et esmase kutsumise korral andsid kiirabitöötajad haigele abi kohapeal, aga teise kutse peale tuli ta juba kiiresti haiglasse toimetada.