Tore, et ka Eestis ei istuta käed rüpes. Kumu kunstimuuseumi näituse «Egiptuse hiilgus» finaaliks jäänud videotuur Jaanika Andersoniga või Tartu kunstimuuseumis valminud Tiit Pääsukese näituse «Nostalgiata» tutvustus Pääsukese enda saatel on väga huvitavad. Virtuaalseid tuure on veelgi, enamasti on need aga videosalvestised, kus vaataja viiakse iseenesest küll huvitavale, samas passiivsele rännakule.