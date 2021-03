Pollis asuva Seedri puukooli peremees Elmar Zimmer ütles, et telefon on tal punane ja meilikast umbes, sest suured kaubaketid ning muud huvilised üle Eesti küsivad, millal istikuid hakkab saama. Tõenäoliselt tuleb veel paar nädalat siiski oodata.

«Üle Eesti viime kaupa 20 kauplusesse, kõik on oma tellimused teinud, et täies hiilguses õueala avada,» lausus Elmar Zimmer. «Dekoratiivistikutega Lääne-Euroopa kaup on neil olemas ja rahvas juba käib, seega oodatakse pikisilmi ka meie kaupa, aga olen öelnud, et paar nädalat läheb veel.»