Maailma tähtsaimale kaubateele kinni jäänud laev teeb Viljandi tootjad mõõdukalt murelikuks

Samas tunnistavad paljud tootjad, et Aasiast ja konkreetselt Hiinast ostetakse üha vähem toorainet, sest kaupade sealt kättesaamine on olnud suur mure juba pikka aega ning transport on muutunud väga kalliks.

Viljandi tekstiilifirma Paragon Sleep juhataja Vahur Roosaar nentis, et laeva kinnijäämise uudis oli halb üllatus kõigile logistikutele, kes on juba peaaegu aasta otsa pidanud palju vaeva nägema, et kaupu õigel ajal ja õiges koguses kätte saada. «Kui laev suudetakse paari päevaga lahti saada, siis ei ole meile probleem eriti suur, sest laovaru on meil olemas, aga kui takistus jääb nädalaks, siis ei oska arvata, mis edasi saab,» nentis Roosaar. Paragon Sleep on küll vähendanud Aasiast tarnitavat toorainet, kuid seda tuleb sealt veel omajagu.