Kui räägitakse erivajadusega inimestest ja ligipääsetavusest, kerkivad paljudel silme ette kaldteed ja ratastoolid. Erivajadusi on aga mitmesuguseid ning alati pole sugugi juttu füüsilistest katsumustest. Näiteks selleks, et pimedad kunstist ja kultuurist osa saaksid, tuleb neile ekraanil või laval toimuv sõnadega lahti seletada. Ja see on üks ütlemata peen kunst.