«Alguses arvati, et siia tuleb metsaga tegelev ettevõte,» märkis osaühingu turundusjuht Brigita Puustusmaa, viidates sellele, et pika teeäärse hoone esikülge kaunistavad metsamotiivid. Metsaga Tactical Solution küll ei tegele, ent looduslähedus on majas toimetajatele tähtis. Nimelt valmistab Tactical Solution toite ja abivahendeid, mida on matkajail hõlbus teekonnale kaasa võtta.