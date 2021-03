Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie sõnul on igas maakonnas mõni silmapaistev maamärk või paik, mis inimesi tõmbab ja mida terve Eesti teab. "Tänavu otsime rahvahulkadele teadmatut – peidus pärandit, mis on laiale ilmale tundmatu, kuid mil on suur tähtsus ja tähendus just kohalikele inimestele. Igal paigal ja kogukonnal on oma lugu ning igal pool leidub pärandit, mille üle uhkust tunda ja millest ka teistele jutustada," rääkis Raie.